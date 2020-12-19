شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تنوي إغلاق قنصليتيها في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإغلاق قنصليتي الولايات المتحدة في روسيا، حسب شبكة «سي ان ان»، بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة في أجواء من التوتر مع موسكو المتهمة بالوقوف وراء هجوم إلكتروني واسع.

وقالت «سي ان ان» الجمعة نقلاً عن مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية إلى الكونغرس في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، إن الوزارة ستغلق القنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا وستعلق أنشطة القنصلية في إيكاتيريينبورغ.

وجاءت هذه الخطوة رداً على المشاكل المستمرة التي يواجهها طاقم البعثة الأمريكية بعد السقف الذي حددته روسيا للبعثة في 2017 والمأزق الناجم عن ذلك مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية.

وقالت «سي ان ان» إن عشرة دبلوماسيين أمريكيين يعملون في القنصليتين سينقلون إلى السفارة الأمريكية في موسكو بينما سيفقد 33 موظفاً محلياً وظائفهم.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن هذه المذكرة «ليس هناك أي إجراء مخطط له بشأن القنصليات الروسية في الولايات المتحدة».

وبذلك ستبقى السفارة في موسكو الممثلية الدبلوماسية الوحيدة للولايات المتحدة في روسيا.

وكانت روسيا أغلقت قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبرغ في آذار/مارس 2018 بعد إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن في إطار قضية الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال الذي تعرض للتسميم في المملكة المتحدة.

واتهمت الولايات المتحدة الجمعة روسيا بالوقوف على الأرجح وراء الهجوم الإلكتروني الضخم الذي ضربها، وهو أمر نفته موسكو.