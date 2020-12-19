شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للعمل التطوعي» تطلق معرضها الافتراضي الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت جائزة الشارقة للعمل التطوعي معرضها الافتراضي الأول للعمل التطوعي، الذي تتخلله سلسلة من اللقاءات التعريفية والتوعوية، حيث يشارك في الأسبوع الأول كل من نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، وجمعية فرسان الإمارات التطوعية، وجمعية سفراء مجلس الإمارات، وجمعية الإمارات للمتقاعدين.

تتضمن فعاليات المعرض لقاءات وإقامة ورش ومحاضرات تعريفية، وبرامج توعوية وتعريفية حول الفرص والمبادرات التطوعية بالإضافة إلى الإرشادات التعريفية عن جائزة الشارقة للعمل التطوعية وكيفية المشاركة والتسجيل فيها ومعاييرها واشتراطاتها.

ويهدف المعرض الافتراضي الذي تنظمه الجائزة إلى استقطاب الافراد والمؤسسات وكل من له اهتمام بالأعمال التطوعية، ما من شأنه أن يسهم في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع وتسهيل انضمامهم للفرص والمبادرات التطوعية التي تطرحها المؤسسات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية المشاركة.

وأكدت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن الجائزة ارتأت إقامة معرض الشارقة للعمل التطوعي افتراضياً تطبيقاً لإجرءات الأزمة الصحية للجائحة، بعد أن كان المعرض يُقام سنوياً بشكل مباشر يجمع فيه كافة المؤسسات وأفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن المعرض الافتراضي الذي يُبث عبر المنصات التقنية الحية ومنصات التواصل الاجتماعي تتخلله لقاءات تقدم كل يوم ثلاثاء خلال شهر ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يستهدف مشاركة 16 من الجهات ذات النفع العام والجمعيات التطوعية بواقع 4 جهات مشاركة أسبوعياً، داعية كافة أفراد المجتمع إلى المشاركة في المعرض الذي يعد فرصة مثالية لكل من له اهتمام ورغبة في العمل التطوعي.