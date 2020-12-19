شكرا لقرائتكم خبر عن كاي وشارلي على خطى روني والنمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سار كاي (11 عاما) ابن أسطورة مانشستر يونايتد واين روني على خطى أبيه واختار اليونايتد مؤخراً ووقع مع الأكاديمية أول عقد في مسيرته، ووصف روني مشاعره وقال بتعليق على صورته مع كاي: «أب فخور، إنه فعلا يتمرن بشكل مكثف، خضع لتجربة أداء في اليونايتد وأعجب به المدربون ووقع».

وكشف روني عن وجود خيارات عديدة أمام ابنه وقال المهاجم الذي بدأ مسيرته في ايفرتون ثم انتقل لليونايتد في 2004: «كانت أمامه عروض أخرى لكنه قرر اللحاق باليونايتد، القرار قراره وليس قراري».

ونشرت كولين صورة مع كاي وروني وعبرت عن سعادتها بالتوقيع، وفي الولايات المتحدة رصد المراقبون تقليد شارلي (11 عاما) ابن اسطورة الجولف تايجر وودز (النمر) حركات والده في التمرينات استعداداً لبطولة بأورلاندو مؤخراً، وتقام البطولة يومي السبت والأحد وتسمح للأبطال بالمنافسة في فريق يضم 20 لاعباً بضمنهم فرد واحد من العائلة، وهذه هي أول مرة ينافس فيها «النمر» مع ابنه رسمياً وسبق لبطل الماسترز 5 مرات أن رافق ابنه كحامل معدات، كاي وشارلي يتشاركان في السن وبكونهما ابني نجمين في رياضتيهما وسيحرص والداهما على تجنيبهما الأخطاء التي مرا بها ليتمتعا بمزيد من الحصانة في عالم الرياضة والشهرة.