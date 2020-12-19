شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة للنواب تدرس إصدار بطاقات الأعضاء الجدد على أيام لمراعاة التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس وضع خطة لإصدار بطاقات العضوية للنواب الجدد على عدة أيام خلال شهر ديسمبر، لمنع التزاحم ومراعاة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على سلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين المترددين على البرلمان.

وأكد المستشار محمود فوزي، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأمانة العامة تقوم حاليا بالتواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم من خلال ملء استمارات العضوية، إما ورقيا أو من خلال ارسالها بالبريد الإلكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو، و تتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة أساسية، إضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية، وسوف يتم الإعلان بشكل واضح من الأمانة العامة عن مواعيد استقبال السادة النواب وقبلها بوقت كافي حتى يتمكنوا من الحضور إلى مقر البرلمان لاستلام بطاقات العضوية.

وقال الأمين العام المستشار محمد فوزى، إن مجلس النواب منذ بداية أزمة كورونا اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية الاستثنائية، حتى يتمكن من القيام بدوره التشريعي والرقابي، ويبعث برسالة مفادها :"أن عجلة الدولة لا يمكن أن تتوقف".

جدير بالذكر، أن الاتحاد البرلماني الدولي، أشاد بالإجراءات والتدابير التي اتخذها مجلس النواب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد ونجاحه في العمل رغم الجائحة، حيث نشر على صفحة الانستجرام الخاصة به بعنوان: "الممارسة البرلمانية على مستوى العالم في الوقت الذي تنتشر فيه الجائحة، مشيرًا إلى استرار اجتماع البرلمان المصري أثناء انتشار الوباء، مع اتخاذ تدابير وقائية متعددة للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين، مثل توفير الكمامات والمطهرات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتعقيم مبنى البرلمان".