بالصور.. وزير القوى العاملة يشهد فعاليات مبادرتين للمرأة والصحة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

حضر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فعاليات مبادرتين عماليتين بأحد الأماكن السياحية غرب بورسعيد.

وجاءت المبادرة الأولى من خلال مؤتمر عن المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والثانية تحت عنوان "احمي نفسك" وذلك بقطاعات السياحة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات.

وكان وزير القوى العاملة، قد دشن في بداية زيارته للمحافظة مبادرة "صيادي مصر"، بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة.