الجزائر تعلن القبض على "إرهابي خطير"

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الخميس، إلقاء القبض على "إرهابي خطير" خلال عملية في ولاية جيجل في شمال شرق الجزائر.
وقالت الوزارة في بيان "تمكّنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل (…) من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى "رزقان أحسن" المدعو "أبو الدحداح" الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".
وكانت الوزارة قد أعلنت في بداية ديسمبر أن ثلاثة إسلاميين قتلوا في إشتباكات مع الجيش في ولاية جيجل، وأضافت في اليوم التالي إنّ جنديا جزائريا قُتل في إشتباكات بالمنطقة نفسها.
وتأتي عملية القبض على "أبي الدحداح" الأربعاء عقب إعلان الوزارة إعتقال 17 شخصا يدعمون "جماعات إرهابية" في مناطق واسعة من البلاد منذ بداية الشهر.
وأعلنت وسائل إعلام رسمية أنّ الجيش الجزائري أحبط خطة إعادة إنتشار لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وقتل زعيم التنظيم القاعدة في المغرب عبد المالك دروكدال، المعروف أيضا بإسم "أبو مصعب عبد الودود"، على يد القوات الفرنسية في شمال مالي، لكن في نوفمبر أعلن التنظيم تعيين الجزائري والمقاتل المخضرم في القاعدة أبي عبيدة يوسف العنابي خلفا له.
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