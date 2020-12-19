سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، 736 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن وصل إلى 50 ألفا و890 إصابة.
يشار إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في العاصمةاليابانية كانت قد تخطت لليوم الرابع على التوالي حاجز الـ600 إصابة.
وأعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الجمعة، تسجيل 664 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن أعداد الإصابة المسجلة تخطتالـ600 حالة لليوم الثالث على التوالي.
يشار إلى أن إجمالي أعداد الإصابات في طوكيو وصلت إلى 50 ألفا و154 حالة
إصابة بـ(كوفيد-19).
و تكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 70 مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تسجل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.