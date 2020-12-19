طوكيو تسجل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، 736 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن وصل إلى 50 ألفا و890 إصابة.

يشار إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في العاصمة

اليابانية كانت قد تخطت لليوم الرابع على التوالي حاجز الـ600 إصابة.

وأعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الجمعة، تسجيل 664 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن أعداد الإصابة المسجلة تخطت

الـ600 حالة لليوم الثالث على التوالي.

يشار إلى أن إجمالي أعداد الإصابات في طوكيو وصلت إلى 50 ألفا و154 حالة

إصابة بـ(كوفيد-19).

و تكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 70 مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.