وزير الصحة الروسي: نخطط لإعطاء لقاح كورونا لـ 60% من السكان البالغين

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه من المخطط إعطاء 60% من السكان البالغين، لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأعرب موراشكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - عن ثقته في أن القدرات الإنتاجية للقاح ضد الكورونا ستكون كافية لتغطية حاجات البلاد.

وتجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ28 ألفا لليوم الثالث على التوالي، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى الـ50 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي

في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 28209 إصابات جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 28552 إصابة أمس الجمعة و28214 إصابة الخميس.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (6459 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3754 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18.8 بالمائة من المرضى الجدد.

ورصدت السلطات الصحية الروسية 585 وفاة جديدة ناجمة

عن العدوى في البلاد خلال اليوم الأخير، مقابل 611 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 26109 مرضى للشفاء من الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و819429 إصابة مؤكدة منها 50347 حالة وفاة و514340 حالة نشطة ومليونين و254742 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 85.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (527 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 602 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.