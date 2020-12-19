الرئاسة الروسية: بوتين سيعتمد على رأي الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن اللقاح

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعتمد على رأي الخبراء عند اتخاذ قرار بشأن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيسكوف، في برنامج تلفزيوني: "يقوم الرئيس بوتين عادة وبشكل عام، بالتعمق في جميع المشاكل بدقة".

وتابع بيسكوف، ردا على سؤال حول الرأي الذي سيستمع إليه الرئيس عند اتخاذ قرار بشأن اللقاحات، أن بوتين سيعتمد

على رأي الخبراء عند اتخاذ القرار بشأن التطعيم.

وأشار بيسكوف، إلى أن عدد المتخصصين الحقيقيين في هذا المجال، ليس بالكبير.

وأعلنت روسيا تسجيل 28 ألفا و209 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و429 حالة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" اليوم السبت أن

الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 585 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 50 ألفا و347 حالة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 6459 إصابة من الإصابات الجديدة بـ "كوفيد-19".. موضحا أن 26 ألفا و109 أشخاص تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و254 ألفا و742 شخصا.