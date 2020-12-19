أمريكا: التهديدات الروسية والصينية في الفضاء تتزايد

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة في الفضاء الخارجي، تتزايد من جانب روسيا والصين.
وأضاف خلال حفل في البيت الأبيض بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس القوة الفضائية الأمريكية: "في الواقع، تواجه الولايات المتحدة تهديدات جديدة في الفضاء من دول مثل الصين وروسيا. وهذه التهديدات آخذة في الازدياد".
وتابع بينس القول: "تم تذكيرنا بذلك خلال هذا الأسبوععندما أطلقت روسيا صاروخا آخر مضادا للأقمار الصناعية".
وشدد بينس على أن، الولايات المتحدة "تسعى جاهدة من أجل السلام بواسطة القوة".
بالإضافة إلى ذلك، أعلن نائب الرئيس الأمريكي، أنه سيطلق لاحقا رسميا على أفراد القوة الفضائية، اسم "الحراس" (على غرار، الجنود في القوات البرية أو البحارة في القواتالبحرية).
وأثار هذا القرار، العديد من التعليقات الساخرة والنكات، لوجود تشابه مع الفيلم الخيالي الكوميدي الأمريكي "حراس المجرة".
وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن روسيا تنتمي إلى قائمة "أعداء" الولايات المتحدة، وألقى باللوم عليها في الهجوم السيبراني واسع النطاق الأخير على بلده.
وقال بومبيو في حوار مع المذيع مارك ليفين على قناة "فوكس نيوز" نشرت الخارجية الأمريكية نصه بالكامل: "يسألونني دائما عمن هو عدونا، وجوابي هو أن هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في تقويض نمط حياتنا وجمهوريتنا ومبادئنا الديمقراطية الأساسية، وروسيا تحديدا ضمن هذه القائمة".
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