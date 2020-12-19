مقتل 8 أشخاص جراء حريق في مستشفي لعلاج مصابي كورونا بتركيا

لقي ثمانية أشخاص حتفهم بسبب حريق نشب، اليوم السبت، في غرفة العناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا بمستشفى جامعة سانكو في غازي عنتاب جنوب تركيا.

ووفقًا للبيان الصادر عن المستشفى، اندلع حريق في وحدة العناية المركزة للمصابين بمرض كوفيد -19 الذي يسبّبه فيروس كورونا بالمستشفى صباح اليوم السبت، بسبب خلل أصاب جهاز الأكسجين، بحسب قناة “سي ان ان ترك” التركية .

وأضاف البيان “نتيجة التدخل السريع لطاقم المستشفى وإدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب، تمّت السيطرة على الحريق في وقت قصير، فيما توفي 8 مرضى، 7 في وحدة العناية المركزة وواحد أثناء النقل إلى مستشفى آخر”.

وأوضح البيان أن “14 مريضًا آخرين يخضعون للعلاج في العناية المركزة تمّ نقلهم إلى مستشفيات ذات عناية مركزة مناسبة، وبدأ تحقيق قضائي وإداري في هذا الشأن”.