الناشط “بودا” يعانق الحرية بعد قضائه سنة حبسا بسبب تدوينة فايسبوكية

من المنتظر أن يعانق المعتقل والناشط، عبد العالي باحماد، المعروف بـ”بودا”، الحرية، اليوم السبت، بعد قضائه سنة حبسا نافذا في السجن المحلي في خنيفرة.

وكانت محكمة الاستئناف في خنيفرة قد قضت بسنة حبسا نافذا في حق الناشط الحقوقي، عبد العالي باحماد، المعروف بـ”بودا” بعد متابعته بتهمة إهانة العلم الوطني على شبكات التواصل الاجتماعي .

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة عن حفل استقبال للناشط الحقوقي في خنيفرة، يوم السبت 19 دجنبر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

‎وكانت المحكمة الابتدائية في خنيفرة قد قضت، في 9 يناير الماضي، بمعاقبة “بودا” بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة، قدرها 10000 درهم على خلفية تدوينة فايسبوكية قبل تخفيض الحكم في الاستئناف إلى سنة حبسا.