طقس السبت.. الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار متفرقة في عدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار متفرقة بالبوغاز، واللوكوس والريف الغربي بعد الزوال والليل.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح بالسهول والسواحل الأطلسية، شرق وشمال الأقاليم الجنوبية مع تكون كتل ضبابية. فيما ستكون الأجواء مشمسة إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وسيبقى الطقس باردا خلال الليل والصباح بالمرتفعات، والهضاب العليا و الجنوب الشرقي مصحوبة بجريحة محلية، مع تكون زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في مجموع أرجاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 -و 01 درجة بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 01 و 06 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب الشرقي والسهول غرب الأطلس، وما بين 06 و 11 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول المحيطية، وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 11 و 15 درجة في باقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 06 و 11 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسواحل والسهول الشمالية، والسهول غرب الأطلس، وما بين 16 و 21 درجة بالسواحل والسهول الوسطى، سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 21 و 26 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق، وسيصير قوي الهيجان في المساء ما بين العرائش والصويرة.