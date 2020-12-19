شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتلقى لقاح كورونا يوم الاثنين المقبل والان مع التفاصيل

السبت 19 ديسمبر 2020 يحصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على جرعته الأولى من لقاح بيونتيك/ فايزر يوم الاثنين في ولاية ديلاوير، حسبما ذكرت متحدثة باسمه اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة جين ساكي إن بايدن وزوجته جيل سيتلقيان الجرعة علنا "لإرسال رسالة واضحة للجمهور مفادها أنها آمنة". وأضافت ساكي أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف سيحصلان على اللقاح بعد عيد الميلاد بسبب البروتوكولات الأمنية والطبية

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