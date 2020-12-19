شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق: مستعدون لقتال الحوثي في مأرب وأية جبهة أخرى والان مع التفاصيل

السبت 19 ديسمبر 2020 أكد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في جبهة الساحل الغربي أن اليمن جبهة واحدة لاستعادة الدولة من قبضة المليشيات الحوثية التابعة لإيران ولن يقف اتفاق ستوكهولم عائقا دون التحرك للمشاركة في مأرب أو أية جبهة أخرى. جاء ذلك خلال زيارته الخميس معسكرا تدريبيا لقوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي. وقال العميد طارق: مطلوب نكون يداً واحدة جبهة واحدة على مستوى الجمهورية كاملة. وأضاف مخاطبا دفعات جديدة من المقاومة الوطنية: إننا مستعدون للتحرك إلى مأرب والمشاركة مع كافة القوى الجمهورية لدحر المليشيات الحوثية وتخليص الوطن من شرورها. وتابع: إذا ستوكهولم يقيدنا في الساحل الغربي مستعدون وجاهزون لقتال الحوثي في أي جبهة أخرى

كانت هذه تفاصيل خبر العميد طارق: مستعدون لقتال الحوثي في مأرب وأية جبهة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.