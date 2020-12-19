الكونغرس الأمريكي يمرر مشروع قانون تمويل لمدة يومين لتجنب إغلاق الحكومة

السبت 19 ديسمبر 2020

أقر الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة مشروع قانون تمويل حكومي لمدة يومين قبل ساعات فقط من الموعد النهائي في منتصف الليل لتجنب إغلاق الحكومة.



ويهدف مشروع قانون التمويل قصير الأجل إلى منح المشرعين مزيدا من الوقت للاتفاق على حزمة تحفيز لفيروس كورونا، مع تعثر المفاوضات.

وكان المشرعون يأملون في أن يتمكنوا من إضافة حزمة تحفيز تقدر بنحو 900 مليار دولار إلى مشروع قانون الإنفاق الحكومي السنوي، مما أجبر الكونغرس على التوصل إلى حل وسط قبل الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة (0500 بتوقيت جرينتش يوم السبت) لتمويل الحكومة.

لكن المفاوضات واجهت عقبة وسارع الكونغرس لإقرار مشروع قانون تمويل مؤقت منفصل لمدة يومين، ولا يزال يتعين على الرئيس دونالد ترامب التوقيع عليه قبل منتصف ليل الجمعة.

والآن سيكون أمام المشرعين عطلة نهاية الأسبوع للاتفاق على حزمة تحفيز وتمرير مشروع قانون التمويل لمدة عام.

ويبدو أن أحد الخلافات الرئيسية حول حزمة تحفيز الخاصة بفيروس كورونا هو الشروط التي وضعها الجمهوريين في مشروع القانون التي تقيد قدرة الاحتياطي الاتحادي على الإقراض حيث يشعر الجمهوريون بالقلق من الإنفاق الحكومي المفرط.