تفاصيل جديدة تكشف عن كارثة العناية المركزة في تركيا

السبت 19 ديسمبر 2020

لقي ثمانية أشخاص حتفهم بسبب حريق نشب اليوم السبت في غرفة العناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا بمستشفى جامعة سانكو في غازي عنتاب جنوب تركيا.



وفقًا للبيان الصادر عن المستشفى ، اندلع حريق في وحدة العناية المركزة للمصابين بمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا بالمستشفى صباح اليوم السبت بسبب خلل إصاب جهاز الأكسجين،بحسب قناة "سي ان ان ترك" التركية .

واضاف البيان "نتيجة التدخل السريع لطاقم المستشفى وإدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب ، تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير ، فيما توفي 8 مرضى ، 7 في وحدة العناية المركزة وواحد أثناء النقل إلى مستشفى آخر.

وأوضح البيان أن "14 مريضا آخرين يخضعون للعلاج في العناية المركزة تم نقلهم إلى مستشفيات ذات عناية مركزة مناسبة ، وبدء تحقيق قضائي وإداري في هذا الشأن".