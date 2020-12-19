وزير الخارجية الأمريكي يتهم الروس: يقفون وراء الهجوم الإلكتروني الكبير

السبت 19 ديسمبر 2020

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صراحة روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أمريكية مؤخرا.



وكان بومبيو قد أشار الإثنين الماضي إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية.

وقال بومبيو، في تصريحات إعلامية السبت: "كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل أنظمة الحكومة الأمريكية".

وأضاف بومبيو قائلا: "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا إن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين قد قطع زيارة إلى أوروبا للعودة إلى واشنطن، لتنسيق الرد على الاختراق الإلكتروني الذي استهدف مؤسسات عدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسط غضب كبير داخل الأوساط الأمريكية من هذا الاختراق، بينما تنفي روسيا تورطها في الهجوم.

وكانت مصادر أمنية أمريكية قالت إن مجموعات من القراصنة الروس، تابعة للأجهزة الأمنية الروسية، هي المسؤولة عن عملية اختراق واسعة النطاق ضد الأهداف الأمريكية.

والخميس، كشفت مجموعة مايكروسوفت أنها أبلغت أكثر من أربعين عميلا استهدفوا بالبرامج الضارة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.