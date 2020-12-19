مصر: تشكيل حكومة كفاءات يمنية خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية للأزمة اليمنية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 12:45 مساءً, 19 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات رحبت جمهورية مصر العربية بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الإنتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وثمن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ،- في بيان اليوم جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأشاد حافظ بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

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