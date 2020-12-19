شكرا لقرائتكم خبر عن جبل جليدي ضخم يغير مساره قبل اصطدامه بمستعمرة بطاريق والان نبدء بالتفاصيل
وتتبع العالم جيرينت تارلينج، أستاذ علم المحيطات البيولوجي لدى هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي، حركة الجبل الجليدي. وقال إن الجبل المسمى (إيه68إيه) كان سيصطدم بجزيرة جورجيا الجنوبية التي تقع قبالة أمريكا الجنوبية.
والجزيرة من أقاليم ما وراء البحار البريطانية وتعد موطنا للحياة البرية تعيش فيه البطاريق والفقمات وطيور القطرس.
وذكر تارلينج أن الكتلة الجليدية واجهت تيارات قوية جعلتها تدور 180 درجة تقريبا مع اقترابها من حافة الجرف الغربي للجزيرة الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر جبل جليدي ضخم يغير مساره قبل اصطدامه بمستعمرة بطاريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.