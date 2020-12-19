شكرا لقرائتكم خبر عن جبل جليدي ضخم يغير مساره قبل اصطدامه بمستعمرة بطاريق والان نبدء بالتفاصيل

قال أحد العلماء إن تيارات قوية غيّرت مسار جبل جليدي ضخم كان في مسار تصادمي مع مستعمرة للبطاريق في جنوب المحيط الأطلسي وأفقدته جزءا كبيرا من حجمه.

وتتبع العالم جيرينت تارلينج، أستاذ علم المحيطات البيولوجي لدى هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي، حركة الجبل الجليدي. وقال إن الجبل المسمى (إيه68إيه) كان سيصطدم بجزيرة جورجيا الجنوبية التي تقع قبالة أمريكا الجنوبية.

والجزيرة من أقاليم ما وراء البحار البريطانية وتعد موطنا للحياة البرية تعيش فيه البطاريق والفقمات وطيور القطرس.

وذكر تارلينج أن الكتلة الجليدية واجهت تيارات قوية جعلتها تدور 180 درجة تقريبا مع اقترابها من حافة الجرف الغربي للجزيرة الأسبوع الماضي.