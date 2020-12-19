شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتحاوز عشرة ملايين في الهند والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 25152 إصابة جديدة و347 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأودى الفيروس بحياة 145136 فردا في البلاد.
وكانت الإصابات اليومية وصلت لذروتها في سبتمبر قرب 98 ألف حالة لكنها تسجل في الفترة الحالية نحو 27 ألفا في المتوسط.
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