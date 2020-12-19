'رعد الليل' تطيح بشبكة إرهابية متخصصة بالعبوات في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، الإطاحة بشبكة إرهابية متخصصة بالعبوات الناسفة في بغداد، ضمن عملية أمنية أطلقها تحت مسمى "رعد الليل".

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه شرع "في الايام القليلة الماضية بتنفيذ عملية (رعد الليل) التي اتسمت بالدقة الاحترافية العالية وتمخضت عن الاطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الاعمال الإجرامية تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من ابناء الوطن من المدنيين والعسكريين".



وأضاف الجهاز أن "العملية أسفرت عن تفكيك احدى مفارز العبوات الناسفة في ديوان الجند، والعاملة في قاطع شمال بغداد ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية؛ اذ تمكنت مفارز الجهاز من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على خمسة عناصر في قضاء الطارمية وهم بحسب مناصبهم كل من (شرعي المفرزة، آمر المفرزة، الناقل ومسؤول الدعم اللوجستي، جنديان)؛ وتم تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".