بسبب بشار رسن.. قلوب العراقيين تساند بيرسبوليس في نهائي دوري الابطال

2020-12-19 | 10:09
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يلتقي نادي بيرسيبوليس الإيراني مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وذلك يوم السبت على ستاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.
من جهته يتطلع أولسان هيونداي لتكرار إنجاز عام 2012 عندما توج باللقب دون خسارة أي مباراة، وهو هذا العام فاز في 9 مباريات مقابل تعادل واحد.
وسيكون هذا النهائي الثاني بين أندية إيران وكوريا الجنوبية، حيث توج سيونغناlن ايلهوا تشونما بلقب البطولة عام 2010 في طوكيو، بعدما فاز على زوباهان الإيراني 3-1.
ويشارك في المباراة نجم المنتخب الوطني العراقي بشار رسن، الذي يسعى الى كتابة اسمه في تأريخ القارة الصفراء ليكون ثاني عراقي يحقق اللقب بعد الدولي السابق عباس عبيد مع فريق بوهانغ الكوري.
وستحرص الجماهير العراقية على متابعة المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت بغداد.
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