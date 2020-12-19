بسبب بشار رسن.. قلوب العراقيين تساند بيرسبوليس في نهائي دوري الابطال

ويظهر الفريقين للمرة الثانية في تاريخهما بالمباراة النهائية، حيث كان أولسان هيونداي توج باللقب عام 2012 بعدما تغلب على الأهلي السعودي، في حين خسر بيرسيبوليس أمام كاشيما انتليرز الياباني عام 2018. وخسر بيرسيبوليس مباراته الأولى في البطولة هذا العام، قبل أن يتصاعد أداء الفريق تحت قيادة المدرب يحيى غول محمدي، حيث يأمل في أن يصبح أول فريق يتوج باللقب بعد خسارة المباراة الأولى، منذ عام 2014 عندما توج ويسترن سيدني وندررز الأسترالي باللقب.

من جهته يتطلع أولسان هيونداي لتكرار إنجاز عام 2012 عندما توج باللقب دون خسارة أي مباراة، وهو هذا العام فاز في 9 مباريات مقابل تعادل واحد.

وسيكون هذا النهائي الثاني بين أندية إيران وكوريا الجنوبية، حيث توج سيونغناlن ايلهوا تشونما بلقب البطولة عام 2010 في طوكيو، بعدما فاز على زوباهان الإيراني 3-1.



ويشارك في المباراة نجم المنتخب الوطني العراقي بشار رسن، الذي يسعى الى كتابة اسمه في تأريخ القارة الصفراء ليكون ثاني عراقي يحقق اللقب بعد الدولي السابق عباس عبيد مع فريق بوهانغ الكوري.

وستحرص الجماهير العراقية على متابعة المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت بغداد.