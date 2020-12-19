القبض على 'إرهابي' في بغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة حي العامل في بغداد والمطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية لعمله في مايسمى قاطع شمال بغداد".



واضاف، "من خلال التحقيقات الاولية معة اعترف بأنه من المشتركين بعمليات نصب وتفجير العبوات الناسفة في منطقة الغزالية بعامي ٢٠١١و٢٠١٢، واشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين في وقت سابق، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

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