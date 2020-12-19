أرتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم السبت ( 19 كانون الاول 2020)

وسجلت بورصة الكفاح 135.250 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم الخميس الماضي في بورصة الكفاح 130.000 دينار لكل 100 دولار. اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا حيث كان

سعر البيع: 136.250 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 134.250 دينار لكل 100 دولار.

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