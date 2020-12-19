الولايات المتحدة تعتزم إغلاق قنصليتيها في روسيا وسط أجواء متوترة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الامريكية إنها تعتزم إغلاق قنصليتيها في مدينتي فلاديفوستوك وويكاترينبرج في روسيا.



وذكرت الوزارة في إشعار أرسلته إدارة الرئيس دونالد ترامب للكونجرس وحصلت عليها شبكة "سي ان ان" على نسخة منه أمس الجمعة، إنها "تعتزم اتخاذ هذه الخطوات ردا على التحديات المستمرة للتوظيف بالبعثة الأمريكية في روسيا في أعقاب الحد الأقصى لعدد الأفراد لعام 2017 الذي فرضته روسيا بشأن البعثة الأمريكية والمأزق الناتج مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية هذه الإجراءات، قائلاً إن "وزير الخارجية مايك بومبيو، بالتشاور الوثيق مع السفير جون سوليفان في روسيا، قرر إغلاق القنصلية العامة للولايات المتحدة في فلاديفوستوك وتعليق العمليات في القنصلية العامة للولايات المتحدة في يكاترينبرج كجزء من جهودنا الجارية لضمان الأمن والسلامة لعمل البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الاتحاد الروسي".