اتهام 4 باكستانيين في حادث الطعن أمام مقر "شارلي إيبدو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا الجمعة بأنه جرى توجيه اتهامات لأربعة شبان باكستانيين وسجنهم في إطار التحقيق حول هجوم بساطور نفّذه باكستاني نهاية سبتمبر/أيلول قرب المقرّ السابق لمجلة "شارلي إيبدو" في باريس.



وكان الشبان الأربعة الذين تراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما على اتصال مع المعتدي، وفق ما أوضح مصدر مقرّب من الملف.

ويُشتبه في أنهم علموا بمخططه وحرّضوه على المضيّ قدمًا في تنفيذه، وفقا لمصدر ثان قريب من التحقيق.

ووُجّهت إلى 3 منهم تهمة "تشكيل عصابة إجرامية إرهابية" ووُضعوا في الحبس الاحتياطي، أما رابعهم، فقد وُجّهت إليه التهمة نفسها وسجِن منذ الأربعاء.

وأوقِف اثنان منهم في جيروند (جنوب غرب) والثالث في كاين (شمال) والرابع في باريس.

وأوضح مصدر أنهم "يتشاركون إيديولوجية نفسها، وعبّر أحدهم عن كراهيته لفرنسا قبل بضعة أيام من الهجوم".

واعتدى زاهر حسن محمود في 25 سبتمبر/أيلول على شخصين أمام المقر السابق لمجلة "شارلي إيبدو" بساطور ظنّا أنهما يعملان فيها، ما سبب لهما إصابات بالغة.

ووُجّهت إلى زاهر تُهم "محاولة قتل على صلة بمنظمة إرهابية" و"تشكيل عصابة إرهابية"، وأودِع الحبس الاحتياطي.