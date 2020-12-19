شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في روسيا تتخطى حاجز 50 ألف وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، وفاة 585 شخصاً بمرض «كوفيد- 19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 50347 وفاة.

كما سجلت السلطات أيضاً 28209 إصابات جديدة بالفيروس خلال اليوم السابق من بينها 6459 إصابة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليونين و819429 إصابة.

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