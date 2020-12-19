شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات فيجي تبذل جهوداً شاقة لمساعدة المنكوبين من إعصار ياسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت طائرة استطلاع السبت أن الإعصار ياسا دمر قرى بأكملها في فيجي حيث قدرت السلطات قيمة الخسائر التي تسبب بها بمئات ملايين الدولارات، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أربعة قتلى.

وأعلنت حالة الكارثة الوطنية في البلاد لمدة ثلاثين يوماً بينما تبذل فرق الإنقاذ جهوداً شاقة لتأمين الغذاء والملابس لسكان أكثر المناطق تضرراً.

وضرب الإعصار الشديد فانوا ليفو ثاني أكبر جزيرة في فيجي في وقت متأخر من الخميس مسبباً دماراً كبيراً.

ومن 24 ألف شخص أخلوا منازلهم في ذروة العاصفة، ما زال 16113 غير قادرين على العودة إلى بيوتهم.

وحلقت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو النيوزيلندي فوق المنطقة السبت لتقييم حجم الأضرار بينما تحدثت معلومات عن تدمير كامل لمنازل ومحاصيل وقطعان ماشية بأكملها.

ودمر الإعصار أيضاً مدارس وتسبب بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية على نطاق واسع.

وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث في بيان إن أكثر من 93 ألف شخص تضرروا وقد ترتفع حصيلة الضحايا عند عودة الاتصالات إلى المناطق المتضررة بشدة، وقطعت الاتصالات مع مجموعة جزر لاو الشرقية خلال الإعصار ولم يعرف حجم الأضرار هناك.

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