شكرا لقرائتكم خبر عن ضوء أخضر أمريكي للقاح موديرنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت السلطات الأمريكية بالاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد- 19» الذي طورته شركة موديرنا، ما يمهّد الطريق أمام إرسال ملايين الجرعات من ثاني لقاح يحصل على الضوء الأخضر إلى أنحاء البلد الذي يعد الأكثر تضرراً جراء الوباء في العالم.

وجاء الاختراق الأخير، الجمعة، في وقت تفرض حكومات عدة قيوداً على التجمع خلال عيد الميلاد ورأس السنة، بينما يتوقع بأن يتسبب العيدان بارتفاع أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد مطلع 2021.

وباتت الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2500 وفاة يومياً جراء «كوفيد- 19»، وأعلن الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، أنه سيتلقى اللقاح، علناً، الاثنين.

كانت هذه تفاصيل خبر ضوء أخضر أمريكي للقاح موديرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.