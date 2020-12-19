شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 31300 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى مليون و471238 إصابة، بعد تسجيل البلاد 31300 إصابة جديدة بالفيروس حسبما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25640 وفاة بعد تسجيل 702 وفاة جديدة.



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