شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض «فيكي» يخلّف قتيلين في الفلبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن منخفض استوائي في الفلبين بحياة شخصين على الأقل.

وذكرت السلطات الفلبينية المختصة أن المنخفض الاستوائي، المسمى محلياً «فيكي» تصاحبه رياح سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 55 كيلومترًا في الساعة، وهطول أمطار غزيرة منذ أمس على شرقي وجنوبي الفلبين.

وتوقعت السلطات أن يغادر «فيكي» الفلبين غداً لكنها حذرت من استمرار هطول الأمطار على الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد.

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