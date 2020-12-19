شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفرض عزلاً عاماً خلال عطلة «الميلاد» والعام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الحكومة الإيطالية فرض العزل العام في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد والعام الجديد، لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب القواعد الجديدة، ستُغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية خلال الفترة بين 24 و27 ديسمبر، وبين 31 ديسمبر والثالث من يناير، وكذلك في الخامس والسادس من يناير، وسيسمح للإيطاليين بالسفر لأغراض العمل والعلاج والحالات الطارئة فقط.

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