شكرا لقرائتكم خبر عن بروكس يحل عقدة صباه بملياري دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح الملياردير مايك كانون بروكس (41 عاماً) أول أسترالي يشتري حصة في نادي كرة سلة أمريكي، أما سبب شراء كانون أسهماً بقيمة مليارين في نادي يوتا جاز من آل ميلر مالكة النادي منذ 35 عاماً فيعود لطرده من فريق السلة في المدرسة وقتما كان صبياً ورغبته في اللعب متى ما يشاء.

وأضاف: «أستطيع الآن الذهاب لملعب النادي متى شئت وألعب»، وتحول اهتمام كانون للتكنولوجيا بعد طرده من فريق السلة ويملك شركة للسوفت وير وتقدر عقاراته بـ250 مليون دولار.

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