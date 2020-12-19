شكرا لقرائتكم خبر عن من كان بإمكانه المزاح مع فيرجسون؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند، الذي استقبل مؤخراً مولوده الجديد من زوجته كيت وهو رابع طفل للاعب الذي فقد زوجته بسبب المرض قبل عامين، عن هوية الشخص الوحيد الذي كان يستطيع المزاح مع المدرب سير أليكس فيرجسون وقال: «كارول نادلة المطعم كانت سيدة مرحة وكانت الوحيدة التي بإمكانها أن تمزح مع فيرجسون، أتذكر أنه دخل المطعم وهو يرتدي بنطلوناً كريمي اللون ذات يوم، فتوقفت عن حديثها معي وقالت له: ما هذا الذي ترتديه ؟ ما دفعنا جميعاً للضحك».

ووصف فيرديناند كارول بأنها «عمة مانشستر» وعاد للاتصال بها على هامش تنظيم حملة خيرية للتواصل مع من فقد الاتصال بهم من كادر النادي.

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