شكرا لقرائتكم خبر عن أتراك يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للكهرباء في أنقرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تأدية عدد من المواطنين الأتراك أغرب صلاة استسقاء، وذلك طلبًا للكهرباء، وقال المواطنون الأتراك في الفيديو المصور، وهم يتجهون نحو القبلة ويرفعون أيديهم إلى السماء: "نتوسل إليك يا رب نريد الكهرباء".

وأكد المواطنين في مقطع الفيديو :"أن الكهرباء تنقطع إليهم ما يقارب الـ12 ساعة يوميًا؛ الأمر الذي يؤدي إلى تعطل مصالحهم والتأثير على تعليم أطفالهم".

ومؤخرا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا مقاطع فيديو تكشف بحث مواطن تركى داخل صناديق القمامة بمدينة عمرانية فى إسطنبول على طعام يسد به جوعه، حيث أصبحت صناديق القمامة الملجأ الوحيد للكثيرين لإنقاذ بطونهم من أنياب الجوع.