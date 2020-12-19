بسبب كورونا.. مكسيكو تعلق الأنشطة غير الأساسية حتى 10يناير

أعلنت حكومة مكسيكو تعليق الأنشطة غير الأساسية بدءا من اليوم السبت وحتى 10 يناير، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت الجمعة رئيسة بلدية المدينة كلوديا شينباوم.

وقالت شينباوم في بيان إن الأنشطة الأساسية وحدها ستبقى قيد التشغيل في العاصمة المكسيكية وولاية مكسيكو المجاورة (وسط)، خصوصا بيع المواد الغذائية والعمل بوسائل النقل والمصانع والمصارف.

وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات مكسيكو تقترب من نسبة 75 % على الرغم من الدعوات المتكررة التي وُجّهت إلى السكان من أجل تقليص تحركاتهم،

معلنةً عن زيادة أعداد الأسرّة المتاحة لعلاج المصابين بكوفيد-19.

من جهته، لفت الحاكم ألفريدو دل مازو إلى أن ولاية مكسيكو تتخذ “إجراءات صارمة لإبطاء معدل الإصابة” بالفيروس.

وأكّد نائب وزارة الصحة هوغو لوبيز غاتيل أنّ من الضروري “اتّخاذ إجراءات استثنائيّة” في مواجهة الزيادة في عدد الوفيات.

وفي المكسيك البالغ عدد سكّانها 128 مليون نسمة، أصيب في الإجمال 1,289,298 شخصًا بالفيروس، توفّي منهم 116,487 نتيجة كوفيد-19، وفقًا لأحدث تقرير رسمي

نُشر الخميس.

وسجلت السلطات الصحية في المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 12248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و762 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى مليون و301546 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 117 ألفًا و249.

وسجلت المكسيك، اليوم الجمعة، 11 ألفًا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و289 ألفًا و298 حالة.

وقالت الحكومة المكسيكية، إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى كثيرًا من الحالات المؤكدة.

فيما وافقت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم على الاستخدام الطارئ للقاح شركة "فايزر" لفيروس كورونا.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل إن هيئة "كوفيبرس" للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لـ"كوفيد-19".