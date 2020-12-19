أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 25 ألفا و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليتخطى إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن حاجز الـ 10 ملايين حالة.
وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية أن الهند تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث وصل إجمالي الإصابات فيها إلى 10 ملايين و4 آلاف و599 حالة.
وأوضحت "الصحة الهندية" أنه تم تسجيل 347 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقاريرعن 17 إصابة جديدة بينها 3 بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع حالتين في بكين والأخرى في لياونينغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86806 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 8 حالات في شنجهاي وحالتين في شاندونغ وحالة واحدة في كل من تيانجين وتشجيانغ وفوجيان وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4093 حالة غادر منها 3829 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت أن 14 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81865 شخصا، مشيرة إلى أن 6739 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في الهند تتجاوز حاجز الـ10 ملايين حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.