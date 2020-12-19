كندا.. تمديد الحجر في تورونتو حتى 4 يناير

أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية أن الحجر المعمول به منذ نحو شهر سيبقى مفروضًا لأسبوعين إضافيّين في مدينة تورنتو الكندية وفي جزء كبير من المنطقة التابعة لها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت حكومة أونتاريو، وهي المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكّان، إنّ الوضع الوبائي في تورنتو ومنطقة بيل المجاورة لها، والذي استمرّ في التدهور أثناء فترة الحجر، سيخضع لإعادة تقييم في 4 يناير.

كما سيُفرض حجر اعتبارًا من الاثنين في هاميلتون،

المدينة التي يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة وتقع على بُعد 70 كم جنوب غرب تورنتو.

وبموجب الحجر، تُحظّر خصوصًا التجمّعات الخاصّة الداخليّة خارج الإطار العائلي، ويُعرّض المخالفون أنفسهم لغرامة قدرها 750 دولار كندي (480 يورو). وستُفتح المطاعم والمتاجر غير الأساسيّة للطلبات الخارجيّة أو خدمات التوصيل حصرًا.

كما فرضت المقاطعة قيودًا إضافيّة في أربع مناطق

أخرى حيث بدأت المستشفيات تكتظّ بالمصابين.

وقالت كريستين إليوت، نائبة رئيس وزراء أونتاريو ووزيرة الصحّة، “نحن نتّخذ القرار الصعب، لكن من الضروري توسيع تدابير الصحّة العامّة للحدّ من انتشار كوفيد-19 وحماية القدرة الاستيعابيّة (للمستشفيات) والحفاظ على الخدمات الرئيسيّة التي نعتمد عليها”.

والجمعة سجّلت أونتاريو، وهي المقاطعة الأكثر تضرّرًا جرّاء الفيروس بعد كيبيك، 2290 إصابة جديدة و40 وفاة.

وأثناء فترة الإغلاق، زاد عدد حالات كوفيد-19 بأكثر من 37% في تورنتو ونسبة الدخول إلى المستشفيات بنحو 41%، ما أدّى إلى إرجاء عمليّات جراحيّة وإجراءات أخرى في كثير من المستشفيات.