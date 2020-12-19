مصر والأردن ترحبان بتشكيل الحكومة اليمنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

رحبت مصر والأردن ، السبت، بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك ، وتنفيذ اتفاق الرياض .

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض.

وأضاف في بيان على صفحة الوزارة في فيسبوك، أن ذلك يأتي “في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية”.

وثمّن المتحدث المصري جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأشاد بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

ترحيب أردني

ورحبت وزارة الخارجية الأردنية بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بنود اتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية وإنهاء الترتيبات العسكرية.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، عن تثمين المملكة لجهود كافة الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية وكذلك جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

كما أعرب عن التمنيات بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام وتلبي تطلعات الشعب اليمني في النمو والازدهار.