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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الأفغانية تعلن إحباط هجوم لحركة طالبان في ولاية هلمند جنوبي البلاد والان مع التفاصيل
السبت 19 ديسمبر 2020
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، إحباط هجوم لحركة طالبان في ولاية هلمند جنوبي البلاد.
وأكدت الوزارة في بيان، مقتل 10 وإصابة 4 آخرين من عناصر طالبان بعد إحباط الهجوم.
وتتصاعد أعمال العنف في كافة أنحاء الولايات الأفغانية حتى مع خوض طالبان والقوات الحكومية محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب.
وأسفرت أحدث الهجمات الإرهابية لطالبان عن قتل 13 شرطيا أفغانيا، عندما هاجمت عناصر الحركة نقطتي تفتيش ليل الأربعاء الماضي في شمال البلاد، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
والشهر الماضي قٌتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون، بعد سقوط 14 صاروخا على مناطق مختلفة من العاصمة كابول، بعد مقتل 11 من عناصر طالبان بينهم قيادي بالحركة خلال ضربة جوية للجيش الأفغاني بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.
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