شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في فيضانات الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وقال مكتب الأرصاد إن المنخفض الاستوائي، المسمى محليا "فيكي" تصاحبه رياح مستدامة تبلغ سرعتها 45 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 55 كيلومترًا في الساعة.
وقال مسؤولو إدارة الكوارث إن المنخفض تسبب في هطول أمطار غزيرة منذ يوم الجمعة على شرقي وجنوبي الفلبين.
وذكرت الشرطة إن اثنين من كبار السن لقيا حتفهما جراء انهيار أرضي في بلدة ماهابلاج في إقليم ليتي الشرقي.
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