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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار كبير بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة غازي عنتاب جنوب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع انفجار كبير بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة غازي عنتاب جنوب تركيا.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أنبوب أكسجين انفجر في خدمة العناية المركزة بمستشفى خاص في المدينة.
وأفادت الأنباء الواردة من المدينة بأن هناك عددا من الضحايا ما بين قتلى ومصابين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم توجيه العديد من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف وفرق الشرطة إلى المنطقة.
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