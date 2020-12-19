الهند تتخطى 10 ملايين إصابة بكورونا

السبت 19 ديسمبر 2020

تجاوزت الهند السبت عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة، ما يجعل هذه الدولة الثانية في العالم لناحية عدد الإصابات.



وقالت الوزارة إنّ عدد الإصابات تجاوز 10 ملايين بقليل، بعد تسجيل 25 ألف حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ بداية الجائحة، أحصت الهند 145136 وفاة مرتبطة بالفيروس، بينما تعافى 9,6 ملايين، استنادا إلى المصدر نفسه