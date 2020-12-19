تدعم النفط ايضا هذا الأسبوع ببيانات الإمدادات الأسبوعية الأميركية التي أظهرت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 مليون برميل، وهو تراجع فاق التوقعات.
اغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني 74 سنتًا ليغلق عند 49.10 دولارًا للبرميل، وزاد مزيج برنت لتسوية شباط 76 سنتا إلى 52.26 دولار للبرميلوأغلق كلا الخامين عند أعلى مستوى لهما منذ أواخر شباط.
يلقي انتشار الفيروس وعمليات الإغلاق بثقلها على الطلب، لكن أقل بكثير مما كانت عليه في وقت سابق من العام ، ومن المحتمل أن تكون مجرد قفزة في السرعة لإعادة توازن السوق، وفقًا لملاحظة بنك جولدمان ساكس الذي قال إن هذا سيترك سوق النفط مقيدًا بنطاق محدد ومتقلبًا في الأسابيع المقبلة حيث يتبع حماس اللقاحات عناوين رئيسية بشأن تشديد القيود على الأوبئة.
وفي الوقت نفسه ، مع ارتفاع أسعار النفط ، هناك مخاوف من أن هذا قد يغري المنتجين للاستفادة من الطاقة الإنتاجية التي تم تهميشها خلال الوباء. في حين تتطلب صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة إعادة استثمار كبيرة لتعزيز الإنتاج ، فإن الكمية الكبيرة من السعة الاحتياطية قد تشكل خطرًا على زيادة مكاسب الأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح اللقاح.. مكاسب للنفط اسبوعية مع تفاؤل زيادة الطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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