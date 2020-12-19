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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء إيطاليا تعلن فرض الحجر في جميع أنحاء البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن رئيس وزراء إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتدّ من 21 ديسمبر حتّى 6 يناير.
وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، إثر جلسة لمجلس الوزراء، إنّه سيتمّ خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يُمنع أيضًا التنقّل من منطقة إلى أخرى إلّا لغايات العمل أو لدواع صحية، مضيفا أنه سيُسمح مبدئيًا لفردٍ واحد من كلّ عائلة بالخروج مرّة واحدة باليوم.
وتابع كونتي: "خبراؤنا يخشون زيادة منحنى العدوى خلال فترة عيد الميلاد". وستظل متاجر المواد الغذائية وكذلك صالونات تصفيف الشعر والصيدليات مفتوحة.
وقال كونتي: "يمكننا التحدّث عن منطقة حمراء"، موضحًا أنّ الحجر سيتمّ تخفيفه أيّام 28 و29 و30 ديسمبر وكذلك في 4 يناير.
وفي هذه الأيّام، سيكون بإمكان المتاجر أن تُبقي أبوابها مفتوحة حتّى التاسعة مساءً، وسيكون ممكنًا التنقّل من دون تقديم مُبرّر.
وأقرّ بأنّ السلطات الإيطالية ليست لديها الوسائل ولا النيّة لمراقبة الامتثال لتدابير الحجر المنزلي، لكنّه طلب من الإيطاليّين احترام الحدّ الأقصى المُحَدّد، ألا وهو استقبال ضيفَين بالغَين فقط في المنزل.
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