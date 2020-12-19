شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاصات مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالقانون الجديد.. أبرزها إعداد الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، عددا من الاختصاصات لمجلس إدارة الهيئة، منها متابعة سير العمل، ومتابعة التحصيل، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، وفيما يلى نستعرض الاختصاصات وفقا لما ورد في القانون.

يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية:

1. إدارة الهيئة وتصريف شئونها، والإشراف على سير العمل بها.

2. متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.

3. متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة.

4. متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة.

5. إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.

6. موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها.

7. الإشراف على اللجان النوعية، وعرض تقاريرها على مجلس الإدارة.

8. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير العام للهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته.

وينص القانون على أن "هيئة الأوقاف المصرية" هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ووفقا للتشريع ينعقد مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وفيما يلى نستعرض آليات عقد اجتماع المجلس بالتفصيل، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، وفى تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وفيما يلى نستعرض اللجان النوعية التى يتم تشكيلها وفقا للقانون.