حدث ليلاً| صندوق النقد الدولي يمنح مصر 1.67 مليار دولار.. و الصحة تعلن بيان كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث على النحو التالي:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 238 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106157 حالة حتى اليوم.

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صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء أمس الجمعة، عن صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر، في إطار برنامج لدعمها.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق في بيان، إن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرًا بلغ 3.6 مليار دولار.

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إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

أصيب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجريت له.

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وزير التنمية المحلية يقرر تخفيض قوة العمل في الوزارة بنسبة 50%

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة 50% من القوة بالتبادل، شاملة السيدات التي ترعى أطفالاً أقل من 12 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية طبقاً لاحتياجات العمل.

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صحة كفر الشيخ تسجل وفاة 8 مصابين بفيروس كورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، وفاة 8 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهم العلاج بمستشفي عزل بلطيم، وسيدي غازي المركزي.

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الهجرة تطلق حملة على "تيك توك" لترويج المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" إقليميًا وعالميًا

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة على منصة "تيك توك" الإلكترونية كأداة من أدوات الترويج للمبادرة من أجل الوصول لأكبر عدد من أبناء المصريين حول العالم، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

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إصابة زوجة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

أعلن مكتب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة إصابة زوجة الحاكم هنري ماكماستر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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إيطاليا تدخل في إغلاق خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة

أعلنت الحكومة الإيطالية، يوم الجمعة، عن إغلاق في كل أنحاء البلاد في عطلات نهاية العام بعدما حذر خبراء من أن البلاد لا تزال معرضة لخطر كبير من وباء فيروس كورونا.

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لتجنب الإغلاق.. الكونجرس الأمريكي يمرر مشروع قانون تمويل لمدة يومين

أقر مجلسا الكونجرس الأمريكي، يوم الجمعة مشروع قانون تمويل حكومي لمدة يومين لتجنب تعرض الحكومة لإغلاق جزئي.

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