شكرا لقرائتكم اعتقال أربعة أشخاص فيما يتعلق بهجوم بسكين بباريس في سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصدر قضائي، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص اعتقلوا في فرنسا، في إطار تحقيق في هجوم بسكين وقع في العاصمة الفرنسية باريس في 25 سبتمبر .

وأضاف المصدر لرويترز أن أحد المحتجزين يواجه اتهاما متعلقا بالإرهاب ووضع رهن الاعتقال في منطقة جيروند في جنوب غربي البلاد.

ووقعت جريمة الطعن في سبتمبر وأصيب فيها صحافيان قرب المقر القديم لمجلة شارلي إيبدو الساخرة التي تعرضت لهجوم من متشددين قتل خلاله 12 شخصا قبل خمس سنوات.

والمشتبه به الرئيسي في الهجوم الأحدث كان شابا في الثامنة عشرة من عمره من باكستان واعتقلته الشرطة بعد فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم.

وذكرت صحيفة لو باريزيان اليومية، اليوم الجمعة، أن المعتقلين الأربعة من أصل باكستاني يعتقد أنهم شجعوا المهاجم على تنفيذ جريمته.

ووقعت عدة هجمات في الأشهر الماضية، من بينها ذبح مدرس عرض على تلامذته في الفصل رسوما كاريكاتورية تسخر من النبي محمد، صلى الله عليه وسلم. ودفع ذلك الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات في مواجهة ما وصفته بالنزعة الانفصالية.