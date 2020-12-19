نيكاراجوا تفرج عن أكثر من 1000 سجين قبل عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - ماناجوا - (د ب أ):
أفرجت نيكاراجوا عن 1004 سجناء قبل عيد الميلاد ، حسبما أعلنت نائبة الرئيس روزاريو موريللو يوم الجمعة.
وأفادت وسائل إعلام محلية ونشطاء حقوقيون بأن هناك ثلاثة سجناء سياسيين على الأقل من بين المفرج عنهم. وتفرج نيكاراجوا بانتظام عن سجناء في مناسبات وأعياد رسمية.
وقد اعتقل نحو 800 شخص لمشاركتهم في احتجاجات ضد حكومة الرئيس دانيال أورتيجا منذ بدايتها قبل عامين، ولا يزال أكثر من 100 شخص في السجن، وفقا للمعارضة في البلاد.
وقالت موريللو، نائبة الرئيس وزوجة أورتيجا أيضا، "نشارك فرحة أفراد الأسر الذين يستقبلون هؤلاء الإخوة والأخوات مع فرصة جديدة في الحياة".
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